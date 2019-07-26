Фестиваль исторической реконструкции в Херсонесе откроется "шествием эпох"

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Гости фестиваля "Грифон" в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" смогут познакомиться с культурой основанного древними греками города в разные исторические периоды, сообщил ТАСС председатель фонда гуманитарных проектов "Моя история" Иван Есин.

"В субботу состоится премьера спектакля "Грифон", и это является главным событием, вокруг которого развернется фестиваль. Мы пригласили почти 100 реконструкторов со всей страны, чтобы провести открытый фестиваль и показать, как могли жить горожане Херсонеса в античности, в Средневековье, как могли жить в Севастополе", - сказал Есин.

На площадке фестиваля 27-28 июля можно будет узнать о том, какие методы использовали в кузнице и гончарном цеху, как лечили людей, как был устроен быт и что носили в античном Херсонесе, средневековой Корсуни (как тогда называли город). Откроется фестиваль "шествием всех эпох": участники пройдут от бывшей крепостной стены Херсонеса до центральной аллеи заповедника.

В субботу посетителям представят спектакль, который дал имя фестивалю. "[По сюжету] тинейджеры приходят в музей с корыстными целями: девушка желает разбогатеть, а юноша - получить недоступные никому знания. Но пережив это приключение, оба они меняются и начинают по-другому смотреть на мир", - рассказал председатель фонда о сюжете постановки.

Как сообщила ТАСС продюсер спектакля Мария Литвинова, в его создании участвовали около 200 человек из разных регионов России. "Для нашей команды - московского театра "Трикстер" - это следующий шаг в развитии. Благодаря масштабу проекта мы смогли ... сделать гигантские механические куклы, о которых мы мечтали, футуристические костюмы, которые в то же время основаны на историческом костюме. Мы давно хотели поработать с постановщиками боев и поработать с массовкой - и у нас есть сцены боев варваров и византийцев, где на сцене по 40 человек", - добавила Литвинова.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище античного Херсонеса и хора - земельные наделы в его предместье, а также средневековые крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. В коллекции музея - 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека - более 30 тыс. книг.