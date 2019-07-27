Самый большой хакатон России стартовал на конкурсе "Цифровой прорыв" в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Региональный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в столице. Участники из Москвы и Московской области будут работать над прототипами цифровых продуктов в шести номинациях, сообщила в субботу пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В Москве стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов АНО "Россия - страна возможностей". Участники из Москвы и Московской области будут работать над прототипами цифровых продуктов в шести номинациях: "Здравоохранение", "Государственное управление", "Образование и наука", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика" и "Промышленные решения", - говорится в сообщении.

Команды из IT-специалистов, дизайнеров и управленцев будут работать в течение 36 часов. Представители органов государственной власти и компаний "Росатом", "Mail.ru Group", "МегаФон" и "МТС" выберут лучшие команды, которые присоединятся к победителям из других регионов в финале конкурса.

"Сегодня без использования цифровых технологий управлять современным городом невозможно. Правительство Москвы с 2010 года реализует масштабную программу создания умного города. За прошедшие годы очень многое было сделано как с точки зрения создания современной IT-инфраструктуры, так и внедрения информационных систем во всех сферах городского хозяйства. Стремительное развитие информационных технологий побуждает нас двигаться дальше, быстро реагировать на вызовы времени, внедряя современные решения, чтобы сделать жизнь горожан еще более комфортной", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано более 66,4 тыс. заявок из всех регионов России. Этап онлайн-тестирования конкурса завершился 20 мая. Всего к нему были допущены свыше 37,5 тыс. зарегистрированных участников. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия проходят с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов - соревновательных мероприятиях, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов. По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре АНО "Россия - страна возможностей".