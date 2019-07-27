Fox: суд США отклонил иска школьника о клевете к The Washington Post на $250 тыс.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Федеральный окружной суд Восточного округа Кентукки отклонил поданный в феврале родителями американского школьника Николаса Сэндмана от его имени иск против газеты The Washington Post о компенсации в размере $250 млн за клевету. Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документы суда.

Газета The Washington Post в январе опубликовала материал, в котором рассказывалось о том, как представитель коренных народов Америки Нэтан Филлипс вступил в противостояние с группой молодых людей из школы Ковингтона в кепках с надписью Make America Great Again - слоганом, популяризованным президентом Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании. Филлипс сообщал, что, когда он приблизился к школьникам - среди которых был и Сэндман - они начали насмехаться над ним и другими коренными жителями.

16-летний Николас и его семья обвинили газету в травле и потребовали в судебном порядке выплаты $250 млн, в ответ на что издание подало в федеральный окружной суд Восточного округа Кентукки ходатайство об отклонении иска.

Согласно тексту вынесенного решения, "издание не упоминало по имени Сэндмана при первоначальном освещении происшествия, указывая лишь "подростков в кепках". Судья окружного суда Уильям Бертелсман также добавил, что "газета использовала свободный стиль изложения, прибегая к метафорам и гиперболам, что не противоречит Первой поправке к [Конституции США] (контролирует соблюдение свободы слова и прессы - прим. ТАСС)".

Телеканал отмечает, что иск Сэндмана был основан на семи статьях и трех твитах, опубликованных на официальном сайте и в социальных сетях The Washington Post после случившейся стычки Филлипса с группой молодых людей из школы Ковингтона. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку американскому школьнику сразу после того, как его родители подали иск в суд.