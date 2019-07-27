Путин направил приветствие участникам фестиваля "Просветитель"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Пятого международного Свято-Владимирского фестиваля православного пения "Просветитель". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"На протяжении нескольких лет он [фестиваль] собирает на Валааме российские и зарубежные музыкальные, хоровые коллективы и талантливых исполнителей, которые радуют зрителей насыщенной концертной программой, интересным песенным репертуаром. Нередко и участники, и гости приезжают целыми семьями, приобщают молодое поколение к многообразию православной музыкальной культуры, богатейшему историческому, духовному наследию России", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал гостям фестиваля успехов и благополучия, а также выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высокой творческой ноте и оставит у гостей и участников добрые впечатления.

Пятый международный фестиваль православного пения "Просветитель" пройдет с 27 по 28 июля на Валааме. Организаторами фестиваля выступили Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь и благотворительный фонд "Свет Валаама".