РПЦ надеется, что обновленная Рада поможет Зеленскому наладить отношения с Россией

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет восстановить отношения с Россией при поддержке обновленной Верховной рады. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью телеканалу "Россия-24" в субботу.

"Я думаю, что теперь у президента Зеленского <...> есть все возможности воплотить в жизнь все то, что он задумал, и то, что он пообещал избирателям. И, прежде всего, конечно, я надеюсь на то, что новый президент Украины при поддержке новой рады сумеет наладить отношения с Россией" - заявил митрополит.

По его словам, благодаря состоявшимся выборам в украинский парламент Зеленский сосредоточил всю полноту власти в стране, что "позволяет ему быть самостоятельным политиком, не зависящим ни от политической конъюнктуры, ни от финансовой олигархии". "Я очень искренне хотел бы пожелать ему успехов", - сказал Иларион, подчеркнув, что обновленная Рада может внести позитивную повестку в отношения России и Украины.

Так, митрополит напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский пообещал учитывать интересы всех украинских граждан, в том числе и русскоязычных. "Это вселяет определенные надежды, прежде всего на то, что будут восстановлены права русскоязычных граждан Украины, и что также будут восстановлены нормальные отношения между Украиной и Россией", - отметил он.

По мнению Илариона, Украине не обязательно жертвовать своей прозападной политической повесткой для нормализации диалога с РФ. "Я так понимаю, что общий прозападный и пронатовский курс Украины не изменится. Но, даже несмотря на это, можно иметь добрые отношения с Россией", - сказал митрополит. "Два единоверных народа должны жить в мире и согласии. И вопреки воле тех, кто хочет их рассорить, нужно приложить все усилия для того, чтобы их примирить", - заключил он.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Согласно данным ЦИК Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" побеждает, набирая 43,16% голосов. В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 13,05% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,82%.