Губернатор Ленинградской области открыл рыцарский турнир в Выборге поединком на мечах

"Всю жизнь мечтал сразиться в рыцарском турнире, но никогда не думал, что это так тяжело, доспехи весят почти 40 кг", - признался глава региона, выразив "огромное уважение всем участникам турнира". "Это и благородно, и полезно для здоровья, требует силы и выносливости", - подчеркнул Дрозденко, выступая перед участниками и гостями турнира.

Традиция проводить в Выборге рыцарские бои насчитывает более 20 лет, напомнили в пресс-службе правительства Ленинградской области. За это время фестиваль приобрел международную известность, став одной из знаковых достопримечательностей Выборга. В 2018 году турнир Святого Олафа попал в число лучших проектов событийного туризма России по результатам VI Всероссийской открытой ярмарки "Russia Event Expo" и V Всероссийского конкурса в области событийного туризма. В этом году на ристалище вышли рыцари из Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Краснодара, гостями праздника стали более 5 тыс. человек.

"Уже на следующий год мы договорились, что постараемся здесь сделать самый большой турнир за всю историю рыцарских боев России, сделать рекорд [Книги рекордов] Гиннесса, придется всем поработать", - сказал Дрозденко. Он пообещал на следующий год выставить целую команду от правительства Ленинградской области.

Организатором фестиваля выступает историко-архитектурный музей-заповедник "Выборгский замок". Выборгский замок основан в 1293 году - во время Третьего крестового похода на Карельскую землю шведы заложили на острове замок и назвали его Выборгом (в переводе со старошведского - "Святая крепость"). В центре острова была возведена четырехугольная каменная башня. Шведы назвали ее башней Святого Олафа в честь короля Олафа II Харальдссона, утвердившего христианство в Норвегии.