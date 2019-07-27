Под Волгоградом завершился фестиваль казачьей культуры

ВОЛГОГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры завершился в субботу вечером в станице Кумылженской под Волгоградом фланкировкой шашками, метанием копья, народными гуляньями, угощением ухой, блинами, медовухой и большим гала-концертом. Участниками и зрителями этого главного дня фестиваля, который проходил в течение недели на берегу Хопра - притока Дона, стали около 2 тыс. человек, сообщил ТАСС заместитель Кумылженского района Волгоградской области Юрий Куликов.

Пятый год подряд в течение недели на исконно казачьей земле в станице Кумылженской все с большим размахом проходит фестиваль "Золотой щит - казачий Спас", фактически из областного он уже стал межрегиональным, отметил он. В этом году на фестиваль приехали фольклорные коллективы и солисты не только из Волгоградской, а еще из Ростовской и Воронежской областей, Москвы и Крыма.

"Сегодня, в завершающий и главный день фестиваля, на стадионе "Юность" в районном центре станице Кумылженской собрались около 2 тыс. человек. Здесь танцы, песни, народные гулянья, угощенья казачьими блюдами, молодецкие игры - соревнования по стрельбе из лука, метании копья, рубке лозы. На закрытие фестиваля многие приехали целыми семьями",- рассказал замглавы района.

По его словам, большой популярностью у гостей праздника пользовались колоритные подворья в "Казачьем городке", ярмарка декоративно-прикладного искусства в "Городе мастеров" с мастер-классами по плетению из бересты, точечной росписи, лоскутному шитью и работе на гончарном круге. Настоящий восторг собравшихся, отметил замглавы района, вызвали показательные выступления военнослужащих 56-й гвардейской отдельной ордена Отечественной войны первой степени Донской казачьей десантно-штурмовой бригады из Камышина.

В рамках фестиваля прошли пятидневные учебно-тренировочные сборы по занятиям русскими боевыми искусствами. Более 100 ребят, членов детских и молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов обучались различным техникам боя, владению оружием, основам верховой езды. Они посещали местные музеи, были на экскурсиях, изучали историю казачества.

"Цель фестиваля - воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине, приобщению к самобытной культуре своих предков - казаков. Все это объединяет людей самых разных возрастов, наполняет их позитивным зарядом и чувством национальной гордости", - подчеркнул Куликов.

Фестиваль завершится лазерным шоу и фейерверком.

О фестивале

Организаторами фестиваля казачьей культуры под Волгоградом выступили Министерство культуры РФ, Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, администрация Кумылженского района Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области, комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, Хоперский казачий округ войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", ряд других фондов и организаций.

В 2018 году фестиваль "Золотой щит - казачий Спас" стал обладателем диплома лауреата I степени Всероссийского конкурса национально-культурных проектов "Россия: этнический комфорт".