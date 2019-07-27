В зоне паводка. Спасатели эвакуируют жителей Амурской области из подтопленных районов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России продолжают вывозить жителей Амурской области из подтопленных районов вертолетом и автотранспортом в пункты временного размещения. Всего эвакуированы уже 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов. Однако есть и те, кто сознательно идут на риск и остаются на чердаках и крышах, чтобы не бросать хозяйство. О том, как живут люди во время большой воды - в материале ТАСС.

"Не думала, что вода будет прибывать так быстро, пока мы начали собирать вещи - вода хлынула и была уже везде. Мы думали будет, как в 1972 году или 2016 - она медленно тогда поднималась, мы и хозяйство успели и собрать, и поднять. А здесь вода хлынула", - рассказывает пенсионерка Елена Чумина, которую эвакуировали из Норска в Февральск на вертолете МЧС. Ее, как и многих других, поместили в пункт временного размещения на базе больницы.

По словам женщины, о паводке она узнала из листовки в почтовом ящике в 17:00 - за день до прихода волны. Но уезжать на автобусах с другими не стала. Сейчас женщина переживает о последствиях. "Дрова нужны, сушка [дома] нужна, стены отлетят, все отклеится. Как я на 12 тыс. рублей пенсии смогу все восстановить, и машинка полетела, холодильник", - говорит Елена.

Вопрос выплат - главный, который задают властям, в том числе - губернатору региона Василию Орлову, который в субботу совершал облет пунктов временного размещения. Пока жителям подтопленных домов положено 30 тыс. рублей при утрате единственного жилого помещения, 10 тыс. рублей за утрату имущества и 10 тыс. рублей - за утрату урожая из расчета на одно домовладение. Люди говорят, что эти выплаты не покроют и части расходов.

"Эти выплаты из регионального бюджета, суммы, за которые я сейчас готов отвечать. Давайте дождемся, когда уйдет вода, сейчас у ЧС региональный статус, если по ряду критериев он будет признан федеральным, то будет дополнительное финансирование. Каждый случай будем разбирать отдельно", - отвечает Орлов пострадавшим.

Лагеря и конфеты для детей

Но есть среди пострадавших и те, кто не задумывается о выплатах, - дети. Четырехлетняя Арина - первая, кто встречает в ПВР на базе общежития в Февральске. "Лежу на диване и играю с собачкой, черепашкой и хомячком, которых привезли другие [люди]. Еще были котята, но их быстро увезли", - рассказывает губернатору и начальнику регионального главка МЧС Матвею Гибадулину девочка и просится на облет.

Семью Шестаковых большая вода настигла в гостях у дедушки. Оперативно среагировать на угрозу они не смогли и семью эвакуировали вертолетом спасатели. Жители Февральска пострадавших встретили хорошо - помогли и едой, и одеждой. "А для детей привезли по мешку конфет", - говорит отец Арины Николай.

Для Арины и других детей власти готовы предоставить до 300 мест в летних лагерях. Но большинство пострадавших пока не готовы расстаться с детьми. "Я думаю, в ближайшие день-два родители согласятся с этой мыслью", - считает губернатор.

Условия жизни в ПВР примерно одинаковые везде: раскладные кровати с матрасами, еда - в столовых. На условия люди не жалуются. Во время облета выяснилось, что в регионе средства на ежедневное питание пострадавшим выделяются по нормам 2013 года, когда на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому масштабному наводнению - 250 рублей на человека. По распоряжению губернатора теперь эту сумму увеличат до 450.

"Хотелось бы, чтобы это был сон"

В селе Норск Селемджинского района по-прежнему остаются 86 человек, которые отказываются от эвакуации и не хотят бросать свои дома и хозяйства. Добраться до поселка теперь можно только вплавь, вертолеты МЧС с гуманитарной помощью приземляются на небольшой намытый участок моста, откуда на моторной лодке - до затопленного населенного пункта.

Основная часть отказавшихся от эвакуации разместилась на чердаке местной школы - это последнее сухое место в поселке. Первые дни паводка первый этаж полностью был затоплен, говорят спасатели. Сейчас, когда вода спала, тут бегают местные собаки, которых удалось спасти. Укрывшиеся на чердаке жители Норска не поддаются на уговоры и говорят, что их текущее положение дел устраивает.

"Все условия созданы, нам хорошо. Я всю жизнь так прожила, в Февральск [где находится пункт временного размещения] кого увезли, они там сходят с ума, а у нас на глазах [хозяйство], все видно. Нас тут обслуживают, всем обеспечили, и кормят, свет горит, что еще надо?" - спрашивает жительница Норска Ирина Селезнева.

Укрывшиеся от стихии на чердаке школы жители спят на матрасах, мобильной связи в селе нет.

Ирина Григорьева отправила в февральский ПВР внучку. "У меня внучка была с Благовещенска, ее отправила, а сама тут. Кормят нормально, мы и с собой взяли еды, что успели. Я, допустим, и два одеяла и подушку с собой взяла. Хотелось бы, чтобы власти помогли с последствиями, а еще чтобы все это был сон", - говорит женщина.

Остальные жители решили ночевать на крышах домов.

Особенности менталитета

Заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко родился в селе Новокиевский Увал Мазановского района в 1947 году. Когда он познакомился с прогнозами, которые ожидают родной муниципалитет, сказал коллегам, что знает, как уговорить земляков, сменил галстук на полевой костюм, и за два дня и две ночи проехал шесть сел. Там Нестеренко вместе с сотрудниками Росгвардии и МЧС ходил по домам, из некоторых буквально за руку вытягивая жителей.

Согласно утренней сводке МЧС на 27 июля из Мазановки эвакуировано более 700 человек, почти 150 детей. "Бабушка с дедушкой, лет 60-65, ни в какую не хотели, но я показал хозяйке на внука, которого им на лето дочь привезла. Спросил хотят потерять что ли, у нее глаза и расширились, она предложила мне сесть и поговорить. А нам некогда, дали времени полчаса на сборы, ребята из Росгвардии помогли вещи поднять [с первого этажа], в итоге и дедушка уехал, и бабушка уехала, и внука спасли", - рассказывает Нестеренко, отмечая подготовленность МЧС и Росгвардии.

Нежелание жителей покидать дома Александр объясняет менталитетом. "Да и каждое наводнение имеет свои особенности. Люди привыкли, что у нас подтопление с реки Зеи, а сегодня у нас "сработали" реки Селемджа и Нора. К примеру, село Новороссийка не топилось в 2013 году, люди и говорят "прожили те наводнения и в это никуда не поеду", - поясняет Нестеренко.

Эвакуация людей продолжается. Волна паводка идет ниже по течению, вода пришла в Благовещенск - подъем пока составил 1,31 м, ожидается повышение до 2 м. "Но это прогноз", - подчеркивает Гибадулин.

Сотрудники МЧС готовятся к худшему сценарию - повторению самого масштабного наводнения в 2013 году. "Гидрологи Хабаровска сделали расчеты уровни воды: в некоторых местах выше на 2 м тех, которые были в 2013 году - это Селемджинский и Мазановский районы", - говорит начальник регионального главного управления МЧС.

Стабилизацию ситуации в этих районах ждут к 1 августа. "Но это, опять же, по прогнозу. Ниже по течению по Амуру проблемы будут в Константиновском, Михайловском, Архаринском районах, но опять же - это прогноз, будем смотреть по факту, может вода будет "раздвигаться" и таких больших проблем не будет", - резюмирует Гибадулин.