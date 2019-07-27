На Трубной площади в Москве начались задержания участников несанкционированной акции

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии задерживают участников несанкционированной акции, которые переместились с Тверской улицы на Трубную площадь. Как передает корреспондент ТАСС, полицейские и бойцы ОМОН начали задерживать протестующих, на данный момент задержаны до 10 человек.

Участники акции собрались здесь в ожидании незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина и Любови Соболь, которые были отпущены из московских судов.

Ранее протестующие собрались на Тверской и прилегающей к ней улицам, где несмотря на предупреждения властей, собрались сторонники независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы, которых не допустили к участию в выборах. По данным полиции, в акции участвовали 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших заранее о своем участии в освещении акции. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 человек, значительная часть которых не являются жителями Москвы, уточнили в полиции.

Полицейским и ОМОН удалось вытеснить участников акции с Тверской улицы, бульваров и переулков рядом с ней. Но часть из них переместилась на Лубянку, а затем на Трубную площадь.

Предупреждения властей

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения. Опрошенные ТАСС адвокаты также призвали "не играть в революцию", а заняться полезными делами, либо приходить на незаконную акцию сразу с адвокатом, так как за участие в ней грозит административная ответственность в виде штрафа и ареста, но возможно и возбуждение уголовного дела.