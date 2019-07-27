Арендатор устранил нарушения на Александровской свалке

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Экоресурс", арендующая Александровскую городскую свалку (Владимирская область), устранила нарушения, выявленные прокуратурой. Об этом ТАСС в субботу сообщил исполнительный директор компании Игорь Крицкий.

Ранее прокуратура Владимирской области оштрафовала руководителя компании на 270 тыс. рублей за ряд нарушений, а о ситуации на полигоне граждане поставили в известность президента страны в ходе прямой линии с Владимиром Путиным в 2018 году.

"Одно из замечаний инспекции - отсутствие частичной изоляции уплотненного слоя мусора в трех частях полигона. "Экоресурс" сразу устранил замечание: откосы были пересыпаны, а в теплое время года засеяны травой. Прокуратура также отметила отсутствие у "Экоресурса" нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. На сегодняшний день проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утвержден", - сказал Крицкий.

Захоронение отходов без утвержденных тарифов - еще одно замечание прокуратуры Владимирской области. В компании ТАСС пояснили, что в момент проверки новый тариф согласовывался, поэтому "Экоресурс" при расчете с контрагентами использовал ранее утвержденный для компании-предшественника. На данный момент сформированный пакет документов с внесением изменений в тарифное дело вновь направлен в правительство Владимирской области для установления тарифа.

Крицкий отметил, что все сотрудники компании два раза в год проходят обязательное медицинское обследование и делают прививки согласно графику. "Вакцинация - необходимое условие при трудоустройстве, без необходимых прививок новый сотрудник не будет принят на работу. В последние годы многие люди не только на полигоне, но и в других отраслях отказываются от прививок. С персоналом провели разъяснительную работу, и на сегодняшний день все работники прошли медосмотр и вакцинацию", - сказал он.

7 июня 2018 года в ходе прямой линии с Владимиром Путиным среди острых вопросов, связанных с темой обращения с отходами, была названа ситуация в деревне Машково во Владимирской области, где, по сообщениям жителей, мусор нелегально свозили на уже закрытые свалки. Как сообщало межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям, ведомство неоднократно получало жалобы населения на незаконную утилизацию мусора на свалке. По результатам внеплановой проверки были выявлены нарушения. В частности, специалисты надзорного органа пришли к выводу, что полигон не огорожен, частично не пересыпан грунтом, на территории отсутствуют дезинфекционные ванны, а руководство предприятия не смогло предоставить данные отчета по экологическому мониторингу.