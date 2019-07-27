Беглов поручил ускорить строительство соцобъектов в Выборгском районе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил в субботу во время рабочего объезда Выборгского района города ускорить строительство школ и детских садов в жилом комплексе "Северная долина", где будут жить около 120 тыс. человек. В случаях отставания по срокам появления соцобъектов город вынужден приостанавливать жилую застройку, сообщил журналистам врио губернатора.

"Плохие темпы решения этих проблем, потому что на сегодняшний день [в жилом комплексе "Северная долина" ] запланировано проживание порядка 120 тыс. горожан, и сегодня жители правильно ставят вопрос нехватки детских садов, школ, в том числе поликлиник. Там есть соответствующая программа, мы сегодня встречались с застройщиком, там должны быть построены семь детских садов и шесть школ и поликлиника. Строительство надо ускорить", - сказал Беглов, общаясь с журналистами.

Врио губернатора отметил, что жилищная застройка не должна опережать по своим темпам появление социальной инфраструктуры. По словам Беглова, одна из задач, которую сейчас решает город - это обеспечение в будущем плановой застройки новых кварталов, чтобы компании еще до получения разрешения на строительство брали на себя обязательства по созданию социальной инфраструктуры и выполняли их в срок. "Это непросто, но мы проявляем волю, уже притормозили многие объекты жилищной застройки, пока не подтянутся социальные", - добавил он.

Новые детские сады и МФЦ

Как отметили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, к 1 сентября на территории жилого комплекса откроется школа на 825 мест и детский сад на 220 мест. В следующем году начинается строительство совмещенной детской и взрослой поликлиники и подстанции скорой помощи. Кроме того, на встрече с жителями Выборгского района Александр Беглов поручил подготовить помещения для открытия в "Северной долине" почтового отделения и МФЦ. Почта должна открыться в сентябре, МФЦ - в следующем году.

Во время визита в Выборгский район действующий губернатор также проверил исполнения своих поручений по развитию социальной и транспортной инфраструктуры в поселке Осиновая Роща. "В 117-й поликлинике с опережением сроков открыты отделение педиатрической помощи, детская и взрослая стоматология, аптечный киоск. На перекрестке Приозерского шоссе и Апраксинской улицы установлен светофор, а на остановке общественного транспорта - павильон. До конца года должен быть решен вопрос об открытии крупного сетевого магазина", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Кроме того, Беглов поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с освещением площадок и дорожек в общественном пространстве, которое создается на территории памятника культуры регионального значения - земляной крепости "Звезда". Сейчас здесь обустроен газон и пешеходные дорожки. К сентябрю будет завершен первый этап благоустройства - появятся две детские площадки с всепогодным покрытием, хоккейная коробка, тренажерная площадка, скамейки.