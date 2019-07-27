На фестивале "Истобенский огурец" под Кировом выбрали чемпиона по огуречному хрусту

КИРОВ, 27 июля. /ТАСС/. Первый Чемпионат по огуречному хрусту прошел в селе Истобенск Кировской области, где в 23-й раз отметили праздник "Истобенский огурец", посвященный старинному промыслу засолки огурцов. Участники фестиваля вместе засолили бочку огурцов, проголосовали за Главный огурец и устроили вятские игрища.

Истобенск - село на берегу реки Вятки в часе езды от Кирова, в этом году ему исполняется 640 лет. В начале XX века в селе построили квасильный и овощесушильный завод, а позднее жители освоили засолку огурцов в деревянных бочках. Праздник "Истобенский огурец" проводится в селе с 1996 года, в прошлом году его посетили около 10 тыс. человек.

"[Сегодня пройдет] первый Чемпионат по огуречному хрусту - в Истобенске точно, а может, и во всем мире! - поприветствовал со сцены гостей праздника Царь Истобен. - Уровень хруста будем измерять с помощью специального прибора - шумомера".

В трех раундах чемпионата соревновались 16 участников из Истобенска, разных городов Кировской области, а также из Хабаровска. Главный приз - велосипед - выиграла Ольга из поселка Лянгасово под Кировом. Она каждый год приезжает в Истобенск на праздник.

Затопи бочку

Огуречным промыслом в Истобенске занимается чуть ли не все село. В огородах вместо привычных плантаций картошки - бесчисленные огуречные грядки. Огурцы традиционно солят в деревянных бочках, предварительно бочку заливают водой, чтобы дерево разбухло и все трещины в бочке закрылись, на дно кладут листья дуба, смородины, хрен, чеснок, лук и укроп, затем слоями выкладывают огурцы и специи и заливают все соленой водой. Спустя сутки в бочку снова добавляют соленую воду и огурцы, плотно закрывают и затапливают в речке с ключевой водой.

К празднику огурца жители тщательно готовятся, выставляют свой товар на ярмарочные столы, а некоторые торгуют прямо у заборов собственных домов.

Рядом со сценой, где после короткого чемпионата начался концерт, работает "избирательный участок", прошло голосование за Главный огурец. Выбирали из трех кандидатов - огурца свежего, огурца малосольного и огурца истобенского.

Люди танцевали, пели, ходили на ходулях, катали детей на верблюде и пони, играли в народные игры, ко всем палаткам с сувенирами и шашлыками выстроились очереди, а обычно тихие и спокойные улицы были заполнены гостями.