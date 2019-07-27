Реконструкторы на фестивале "Грифон" восстановили эпизоды из жизни Херсонеса

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Реконструкторы из 15 регионов России восстановили на фестивале "Грифон", который проходит в субботу и воскресенье, эпизоды из жизни Херсонеса - города, основанного на месте Севастополя 2,5 тыс. лет назад. Гости фестиваля увидели сражения воинов древности и Средневековья, научились старинным ремеслам и узнали о быте того времени.

"Главная уникальная черта фестиваля в том, что он проводится в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". То есть именно в том месте, где когда-то жили греки, потом римляне, потом византийцы, потом сюда пришли русские войны, и город стал подчиняться Киевскому княжеству, потом были турки, а потом земля снова стала российской. В фестивале участвуют реконструкторы из 13 регионов, не считая Крыма и Севастополя, причем это те люди, которые реконструируют все - вплоть до каждой ниточки", - рассказала ТАСС организатор фестиваля Вероника Белогрудова.

Она уточнила, что проекту третий год, но впервые в этот раз к нему присоединились участники за пределами полуострова. Всего у стен Херсонеса, которые сохранились до настоящего времени и были частично отреставрированы, собрались более 100 реконструкторов.

Возвращение римского легиона

В лагере реконструкторов несколько десятков палаток и шатров, которые стилизованы под разные эпохи и традиции разных народов. В Севастополе в субботу жарко, одни участники, в костюмах XV века, ведут неспешные беседы, расстегнув шерстяные куртки, другие, в образе римлян - ходят в одних туниках.

"Пятый Македонский легион стоял прямо здесь, в Херсонесе и Тавриде (так в древности называли Крымский полуостров). Думали, что встанем прямо в казармах, они были около крепостной стены, но там сейчас сцена стоит", - шутят реконструкторы из Санкт-Петербурга, Тульской области и Краснодарского края, которые специализируются именно на этом периоде.

Один из них рассказал, что легион стоял в Херсонесе в I-II веке нашей эры, выполнял роль таможни, охранял город от варваров, в том числе от живших на полуострове скифов. Но частых столкновений не было, так как именно римляне были первой профессиональной армией в мире. Но жителям города легионеры запомнились не только этим. "В музее ["Херсонес Таврический"] плита стоит с жалобой, что мы собирали деньги со всех, даже с лупанария (название публичного дома в Древнем Риме)", - пояснил один из "легионеров" Евгений из Санкт-Петербурга.

Мужчины в образе центурионов участвуют в показательных боях. На них алые туники и доспехи, они вооружены прямоугольными большими щитами и оружием, сделанными по образцу древнеримского.

Приближенным к тому времени постарались сделать даже стол: хлеб и мясо - в глиняных мисках и металлических патерах (посуда наподобие ковша, в которой готовили и ели еду), в керамическом кувшине - вода, едят однозубыми и двузубыми вилками, а также приспособлением, которое чаще называют швейцарским изобретением - "мультитулом" со складной ложкой. За обедом развлекаются разговорами и игрой в самодельные кости. Реконструктор античной кулинарии Эльвира Насибулина шутит, что помидоры им есть нельзя, их не было в этой части света. А вот пиццу "легионеры" могут себе позволить, правда, по ее словам, в начале тысячелетия ее делали наоборот - начинка была снизу, а тесто сверху.

Старинные ремесла

На фестиваль приехала Анна Каракуц - ткачиха из Воронежской области, она выполняет самые разные заказы. Например, может сделать точную копию детского платья, которое соткали в Древнем Египте. Оригинал хранится в музее, а копия из самотканых вручную и выкрашенных ниток - у заказчицы.

Нитки, лежащие в корзинах в шатре, самых разных цветов - от серых, которые в древнем Херсонесе могли себе позволить и бедняки, до роскошных ярко-зеленых, синих и пурпурных. В торговом порту одежда могла быть любых цветов, ведь здесь жили самые разные люди, поясняет она.

"У детей одежда стилизованная, но в Средние века никто бы их в красное, а тем более в фиолетовое не одел, разве что они королевские наследники. Пурпур и сейчас стоит €2500 за грамм, а уж в те времена...", - комментирует она наряды участников мероприятия.

В кожевенной мастерской нет отбоя от детей, они хотят своими руками сделать браслет с дельфином, цветами и звериными лапами.

В отдельном шатре можно посмотреть, что использовали в древности и Средневековье жители Херсонеса вместо привычных нам вещей. Так, вместо мочалок у них были морские губки, а нитки тогда наматывали на костяные палочки. Были и свои записные книжки - восковые пластины в футляре, на которых писали палочкой-стилом: в Херсонесе, городе торговцев, такие были особенно нужны.

Письмо богатырю

В амфитеатре Херсонеса, которому около 2 тыс. лет, прошли "бои". Одни поединки устраивались между античными воинами, другие - между средневековыми.

Галина с четырехлетним внуком Андреем пришли, чтобы посмотреть на богатырей. Она рассказывает, что сейчас мальчик увлекается историями о русских былинных героях и мечтает, что станет таким же, когда вырастет. "Письмо писал дома, принес богатырю", - делится она.

Это письмо Андрей передал Сергею из Оренбурга. Реконструктор для фестиваля выбрал костюм русского воина XIII века, в нем участвовал в показательных боях, и сейчас он для мальчика - самый настоящий богатырь.

Среди гостей фестиваля - и севастопольцы, и туристы из других регионов. "Мне понравилось очень, я видел Пантикапей, Нимфей (древнегреческие города). Сейчас мы ходим по мастер-классам, и мне очень понравился шатер, где современные вещи сравнивают со старинными", - рассказал 10-летний Кузьма, приехавший с родителями из Новосибирска.

Путешествие с грифоном

Особым событием стала премьера спектакля "Грифон", который каждую субботу до конца сентября будут давать в Херсонесе. Для него создана площадка из четырех сцен с экранами и современным светом, привезены гигантские механические куклы, для создания театральной "магии" используются мультимедийные эффекты. Как пояснили организаторы, работа над спектаклем шла два года, в нем задействованы около 200 человек.

"Магия в спектакле, конечно, присутствует: в постановке используется большое количество музыки, света, дыма, спецэффектов, но главное - то, что лежит в его основе. Мы видим, как складывалась непростая судьба города: древнего Херсонеса, средневековой Корсуни, потом - Севастополя. И через все это проходят современные тинейджеры - Иван и Мария", - рассказал ТАСС председатель фонда гуманитарных проектов "Моя история" Иван Есин.

По сюжету спектакля, ребята совершают путешествие во времени и понимают, из чего сложен "характер" Севастополя, как во все века жившие здесь люди проявляли мужество, готовность помочь другим и, если потребуется, пожертвовать собой. Проводником для героев спектакля и зрителей стал Грифон, который во все века символизировал мудрость и, кроме того, был одним из первых символов Херсонеса.

Еще одна цель фестиваля и театральной постановки - показать, что история Херсонеса - это не ушедшие в прошлое события, а история живого города.