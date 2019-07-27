Дополнительные мультимедиа-спектакли могут появиться в Херсонесе для детских лагерей Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Организаторы спектакля "Грифон", посвященного истории Севастополя и существовавшего на его территории ранее города Херсонеса, планируют организовать дополнительные представления, чтобы их могли посетить дети, отдыхающие в Крыму, сообщили журналистам в пресс-службе севастопольского фонда гуманитарных проектов "Моя история" вечером в субботу.

"У нас есть предложения от крупнейших лагерей Крыма. И мы ищем возможность сделать отдельные спектакли для отдыхающих там детей", - сказал собеседник. Он уточнил, что при введении дополнительных представлений возможность увидеть "Грифона" получат дети из разных регионов РФ.

Ранее в субботу в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" состоялась премьера спектакля "Грифон". Его главные герои - дети Маша и Ваня - случайно будят древнего грифона, который был одним из первых символов античного города, и отправляются в путешествие во времени. Они видят, как жители Херсонеса и севастопольцы в разные годы защищали свой город, какое проявляли мужество и готовность к самопожертвованию. Площадка для спектакля состоит из четырех сцен, в ходе представления используется множество световых, звуковых и других спецэффектов, в его подготовке, длившейся два года, были задействованы около 200 человек.

"Очень яркое, образное представление; за короткое время воссоздана история Севастополя, история Херсонеса. Выбраны наиболее яркие исторические моменты, и спектакль позволяет почувствовать историю именно на эмоциональном уровне. Особенно, мне кажется, этот спектакль затрагивает детские сердца. Сегодня со мной пришли мои дети, и я видел, что они поглощены тем действом, которое происходило на сцене", - отметил в разговоре с журналистами врио губернатора города Михаил Развожаев .

В свою очередь спикер Заксобрания Севастополя, историк Екатерина Алтабаева подчеркнула, что любовь к своей родине, мужество и способность к самопожертвованию всегда отличали людей, живущих на Гераклейском полуострове. "У каждого места на Юго-Западе Крыма, и особенно у Севастополя, есть своя душа. И этот спектакль - о душе, которая формировалась здесь столетиями", - добавила депутат.

В соответствии с указом президента России 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.

Об истории города

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 гг. до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы (Генуя - территория современной Италии), а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Город Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море. Во время Крымской войны (1853-1856) город был осажден. Первая оборона Севастополя длилась с 17 октября 1854 по 9 сентября 1855 года, и считается, что это позволило ускорить окончание войны. Согласно мирному договору, Российской империи было запрещено иметь флот на Черном море, и стратегическое значение вернулось к городу только к концу XIX века.

К началу Великой Отечественной войны Севастополь вновь был базой Черноморского флота и одним из важнейших портов побережья, авиаудары по городу наносились с первого дня войны. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года; врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага.

После войны Севастополю присвоено звание "Город-Герой".