Проблему социализации детей с ОВЗ в Хабаровске планируют решить открытием игровых площадок

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Общественники и предприниматели устраивают в Хабаровске специальные площадки, где могут играть и обычные дети, и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В следующем году планируется установить пять таких площадок в каждом районе города, сообщил ТАСС член президиума хабаровского "Совета отцов" Константин Юров.

В Хабаровском крае, по данным правительства региона, проживает 74 тыс. граждан с ОВЗ, в том числе более 5,2 тыс. детей-инвалидов.

"Недавно безбарьерную площадку для особенных детей мы установили в Краснофлотском районе города. Это место, где дети могут встречаться, общаться друг с другом, могут на время забыть о проблемах. Это стало началом решения проблемы социальной изоляции детей с ограниченными возможностями. Такие площадки планируем установить в каждом районе города, за следующий год хотим сделать пока еще пять таких площадок. Мы активно над этим работаем", - сказал Юров.

На площадке в Краснофлотском районе, по информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, есть качели-гнезда, в сети которых можно удобно усадить ребят постарше или уложить малышей. Также там есть качели, на которых может прокатиться ребенок в инвалидной коляске, заехав на них. На карусели, где предусмотрен пандус и запирающиеся воротца, куда дети-колясочники могут заехать и покружиться, есть также скамейки для обычных детей. Площадка была оборудована на средства президентского гранта. Рядом, как сообщил ТАСС Юров, обустроена площадка для пара-воркаута, где могут заниматься и взрослые, там есть турники, брусья, шведская стенка.

В ближайший месяц в Хабаровске откроется еще одна подобная площадка. В Кировском районе города обустроят небольшой открытый спортивный комплекс для детей постарше. Там они также вместе со сверстниками смогут выполнять упражнения. Эту же площадку смогут посещать и взрослые с проблемами здоровья.

"Такие площадки требуют сопутствующей инфраструктуры - парковок, пандусов, туалетов. Все должно быть сделано так, чтобы и детям, и взрослым было удобно. Поэтому их будут размещать преимущественно вблизи спортивных сооружений, социальных центров. В эту работу вовлечены общественные организации, социально-ориентированные предприятия - желающих сделать доброе дело много, важно, чтобы больше было и поддержки со стороны города, регионального и федерального правительства. Мы все должны стараться сделать жизнь людей с проблемами здоровья лучше, быть с ними вместе, не разделять", - сказал Юров.

Специальные велосипеды

Вскоре, как сообщил Юров, в городе появится специальный велосипед для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Его приобрели спонсоры.

"У велосипеда удобный руль, его педали связаны тросом, чтобы ступни всегда были в горизонтальном положении. Хотим поставить его на бульваре, либо на набережной Хабаровска, чтобы особенные дети могли кататься на нем вместе со всеми", - сказал Юров.

Он отметил, что в ближайшее время в городе будет организован прокат еще нескольких таких велосипедов.