Дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области прибыли на отдых в Бурятию

ТАСС, 28 июля. Детский лагерь "Дружба" в Бурятии принял 160 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области. Здесь ребята проведут три недели, для них разработали специальную программу, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба регионального Минобразования.

"К нам прибыли ребята в возрасте от шести до 16 лет. Они проведут в лагере 21 день. Преподаватели, студенты и волонтеры педагогического колледжа создали все условия для детей, разработали специальную программу для смены", - сказали в пресс-службе.

Организовать отдых этих детей в Бурятии предложил глава республики Алексей Цыденов.

"В прошлом году в наших лагерях на Байкале отдыхали 150 детей из Забайкалья, пострадавшего от наводнения. В этом году очень серьезная ситуация в Иркутской области, и мы предложили нашим соседям помощь. Надеюсь, что ребята у нас очень хорошо отдохнут, наберутся сил, а за это время у них дома все проблемы будут решены", - приводит пресс-служба слова главы региона Цыденова.

На территории лагеря "Дружба" есть все необходимое для комфортного отдыха детей - семь теплых спальных корпусов, стадион, площадка для подвижных игр, футбольное поле, просторный бассейн с системой подогрева, оборудованный веревочный парк. Вожатыми в лагере будут воспитатели, которые прошли подготовку в международном детском центре "Артек".

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.