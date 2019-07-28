Власти Иркутской области направили более 2,4 тыс. школьников в детские лагеря

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. детей из пострадавшей от паводка Иркутской области направлено в детские лагеря, всего планируется направить около 4,8 тыс. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

"Сейчас мы сформировали список на 4 тыс. 808 ребятишек. Вернее, уже подали заявления. В два раза увеличилось количество родителей, которые хотели бы отравить детей на отдых. Показатель того, что психологическое напряжение среди пострадавших спадает и они более рационально начинают смотреть на сложившуюся ситуацию. Мы уже направили 2 тыс. 420 школьников и отправляем почти каждый день", - сказал Левченко.

Левченко заметил, что ранее была предварительная договоренность о размещении в летних лагерях только около 3 тыс. ребят, поскольку многие родители не были готовы расставаться с детьми.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.