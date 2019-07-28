МГУ снабдит первоклассников из подтопленных территорий Иркутской области новыми ранцами

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова направит для почти 1 тыс. первоклассников, проживающих в подтопленных домах региона, ранцы. О такой договоренности с ректором университета в воскресенье сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко.

"Я переговорил с ректором МГУ [Виктор Садовничий] и он мне сказал, что они приняли решение всех первоклашек снабдить ранцами. У нас 990 первоклашек из домов, которые подтоплены, они нам присылают тысячу ранцев", - сказал Левченко.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.