Конкурс профессиональных навыков стартовал на китайском острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Церемония открытия Конкурса профессиональных навыков состоялась в городе Даньчжоу, расположенном в северо-западной части южной китайской провинции Хайнань. Как сообщил портал "Наньхайван", соревнования проходят под девизом "Новая эра, новые навыки, новые мечты".

"Наше общество постоянно развивается и прогрессирует, конкуренция растет. Работники с сильными, выдающимися профессиональными навыками становятся все более востребованы", - сказал глава управления занятости Даньчжоу Чэнь Цзэци. Он также отметил, что "конкурсы профессиональных навыков и умений, в свою очередь, являются эффективным способом выявления талантов", что "особенно важно в условиях строительства и продвижения пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой в провинции Хайнань".

Принять участие в конкурсе, пишет портал, могут граждане в возрасте от 16 до 60 лет, отличающиеся "особой приверженностью к труду, любовью и уважением к профессии, стремлением к совершенствованию навыков и знаний, усердием в труде, творческими задатками и смелостью в выдвижении новых идей". В основном конкурс рассчитан на представителей социально-значимых профессий - специалистов, задействованных в сфере услуг, социальных работников, занятых уходом за детьми и престарелыми гражданами, специалистов в косметологии, медицине, образовании и других. Среди дополнительных требований к участникам - трудоустройство на территории Даньчжоу и пригородных районов, а также опыт работы на занимаемой должности не менее одного года.

В течение трех недель конкурсанты будут проходить различные испытания. Отмечается, что задания будут прежде всего ориентированы на практику и демонстрацию реальных трудовых навыков, а не на выявлении у участников теоретических знаний.

Имя победителя в конкурсе станет известно в середине августа. Его ожидает денежное вознаграждение в 5 тыс. юаней (около $726,8).