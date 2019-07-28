Роспотребнадзор рекомендует жителям Приамурья в зоне ЧС пить только бутилированную воду

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Почти пятая часть воды из источников децентрализованного водоснабжения (подземные воды) в Амурской области не соответствует санитарно-химическим требованиям Роспотребнадзора. Населению рекомендовано использовать кипяченую или бутилированную воду, сообщили в пресс-службе ведомства.

"С начала паводкового периода в Амурской области проведено 2296 исследований воды. Из источников децентрализованного водоснабжения с нарастающим итогом не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 12%, по санитарно-химическим показателям 18%. В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду", - говорится в сообщении.

Для профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска ведется дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование. "Управлением Роспотребнадзора проводится контроль остаточного хлора в тупиковых точках. По результатам мониторинга в 12 точках Благовещенска концентрация хлора не превышает гигиенический норматив", - сообщается.

25 июля в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По данным МЧС на утро 28 июля, из-за разлива рек бассейна Зеи затоплены 16 населенных пунктов трех муниципальных образований, пострадали 600 жилых домов, 1191 придворовая территория.

Власти области ранее предлагали ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ущерб уже превысил 500 млн рублей.