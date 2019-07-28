В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в сетях полярных китов

ОТТАВА, 28 июля. /ТАСС/. Спасательная экспедиция смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей двух из трех полярных китов, заплывших в начале месяца в канадский залив Святого Лаврентия. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Операция по спасению китов началась две недели назад. Специалисты смогли подплыть к млекопитающим и срезать с их хвостов рыболовецкие сети, которые мешали китам нормально погружаться в воду. В настоящее время спасательная команда пытается обнаружить и освободить третьего кита. В четверг поисковики уже пытались срезать с него веревки, но безуспешно, после чего морской гигант пропал из поля зрения людей.

В поисках участвуют канадские спасатели и волонтеры при поддержке разведывательных самолетов Национального управления океанических и атмосферных исследований США. "Обнаружение этих млекопитающих является очень трудной задачей, так как они много времени проводят под водой", - отметили поисковики.

Ранее сообщалось, что у атлантических берегов Канады в этом году погибли уже восемь редких полярных китов. Их останки изучают ученые для установления причин их смерти.

По подсчетам ученых, в Северной Атлантике осталось всего около 400 гренландских китов, как еще называют этих морских гигантов. За последние 16 лет были обнаружены останки 70 этих животных. В более чем половине случаев они погибли из-за того, что запутались в рыболовецких снастях или же в результате столкновения с кораблями.