Путин поздравил актрису Инну Макарову с 93-летием

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 93-летием российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову, отметив ее многогранное творчество и яркие образы. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Ваше высокое актерское мастерство, многогранное творчество, неизменная преданность профессии вызывают глубокое уважение, служат примером для коллег по кинематографическому сообществу. Вами талантливо создана целая галерея ярких, достоверных и потому любимых зрителями образов, которые стали настоящей классикой". - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что образы, воплощенные актрисой, вдохновили многих молодых людей идти в искусство, добиваться успеха и вносить свой вклад в развитие отечественной культуры. "Желаю Вам здоровья, благополучия и бодрости духа", - добавил глава государства.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия" (за роль в этом фильме в 1949 году получила Сталинскую премию) и др. В 1985 году удостоена звания Народной артистки СССР.