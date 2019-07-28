Патриарх Кирилл считает необходимым для России утверждать свою связь с историей святых

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ради развития страны вспоминать в первую очередь об истории святых, а не войн и конфликтов. Об этом он сказал на молебне у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве после крестного хода и литургии в Успенском соборе Московского Кремля в День крещения Руси 28 июля. Прямую трансляцию молебна вел телеканал "Россия 24".

Он подчеркнул, что крещение Руси, совершенное великим князем киевским Владимиром, и в наши дни влияет на жизнь всех восточнославянских народов. "Для того, чтобы Россия развивалась, нельзя не питаться от своих собственных истоков, истоков нашей восточно-славянской цивилизации, единой для русских, украинцев, белорусов, той цивилизации, которая берет начало в киевской купели крещения. И поэтому важно, двигаясь в будущее, утверждать свою связь с историей, причем с историей в ее самом важном аспекте - не с историей конфликтов, переворотов, трагедий и войн, а с историей святых. Мы должны помнить о Владимире Святом не просто как о выдающемся историческом деятеле прошлого, но как о человеке, жизнь и деяния которого остаются исторической закваской, меняющей нашу жизнь здесь и сейчас", - обратился к верующим предстоятель Русской церкви.

В церковном календаре Русской православной церкви 28 июля отмечается день памяти крестителя Руси великого князя киевского Владимира, канонизированного Русской церковью в XIII веке. Согласно "Повести временных лет", князь принял крещение в Корсуни - византийском поселении на территории Крыма, после чего православие на Руси стало государственной религией. На государственном уровне празднование крещения Руси впервые состоялось в Российской империи в день памяти святого князя Владимира 15 июля 1888 года (по старому стилю) в связи с 900-летием этого события. В 1988 году масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли в СССР.

В июне 2008 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II от имени Архиерейского собора РПЦ обратился к руководству России, Украины и Белоруссии с предложением включить день памяти святого Владимира в число государственных памятных дат. В августе 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин поручили министерству культуры разработать проект соответствующего закона, который был подписан главой государства уже в мае 2010 года.