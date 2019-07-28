В канонической УПЦ создана комиссия по содействию обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Участники синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на заседании в воскресенье приняли решение о создании комиссии по содействию обмену пленными и освобождению заключенных в Донбассе. Об этом сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Священный синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождению заключенных и установлению мира в Донбассе, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. - А также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных".

Отмечается, что члены синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех".

Ранее предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными в Донбассе в формате "всех на всех". Он заверил, что УПЦ будет делать все возможное, чтобы помочь освободить всех пленных.

В декабре 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала Донецкой и Луганской народным республикам 233 задержанных. Те, в свою очередь, освободили 73 пленных.