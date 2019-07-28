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Митинг против строительства мусорного полигона в Архангельской области собрал 100 человек

Согласованный митинг проходил на вертолетной площадке, сообщила глава Приморского района Валентина Рудкина

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Согласованный митинг против строительства межмуниципального мусорного полигона для Архангельска прошел в воскресенье в деревне Катунино Приморского района Архагельской области. На вертолетную площадку возле населенного пункта пришли порядка 115 человек, сообщила ТАСС глава Приморского района Валентина Рудкина.

"Митинг проходил на вертолетной площадке. На нем примерно было 115 человек", - сказала собеседница агентства.

В рамках работы над новой территориальной схемой обращения с мусором в Архангельской области предполагается строительство современного мусороперерабатывающего полигона на 30-м км автомобильной дороги М-8 (Архангельск - Москва).

Новый участок в восьми километрах от деревни Катунино был выбран после того, как жители Северодвинска выступили против строительства полигона для Архангельска в районе станции Рикасиха. Место исключили из территориально схемы, так как на этом участке находится много дачных поселков. Сейчас на новом участке ведутся изыскательный работы.

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