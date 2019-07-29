Замгенпрокурора и губернатор Приморья выявили недостатки у компаний в порту Находки

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе совместной проверки выявили существенные упущения в работе стивидорных компаний, которые обязались принять меры для борьбы с угольной пылью в порту Находки, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается в Приморье уже несколько лет. В 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля. Вопрос об этом поднял во время прямой линии с президентом РФ житель Находки. В местном порту сейчас работает несколько перегрузочных терминалов.

"Основные нарушения - пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды обеспылевающего оборудования. Всем этим компаниям будут выписаны предписания, в том числе, о приостановке деятельности", - передает пресс-служба слова Кожемяко.

Губернатор отметил, что нарушения выявлены несмотря на значительные вложения в обеспечение экологической безопасности - более 3 млрд рублей за три года. По его словам все стивидоры должны представить проекты и дорожные карты по переходу на закрытую перевалку угля, которая сегодня является наиболее безопасной с точки зрения распространения угольной пыли.

В 2018 году власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Стивидоры обязались направить средства на борьбу с угольной пылью. В числе этих мероприятий - мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов.