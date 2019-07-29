Международный гастрономический сезон стартовал в китайском Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Церемония открытия Международного гастрономического сезона состоялась в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. С июля по сентябрь там пройдут гастрономические фестивали, на которых жители и гости Хайкоу смогут полакомиться деликатесами китайской и зарубежной кухни.

Согласно сообщению на сайте правительства Хайнань, в ближайшие недели в Хайкоу пройдут фестиваль пива и раков, дни западной кухни, а также фестиваль хого (в переводе с китайского "горячий горшочек"). Так называется национальное блюдо, или, вернее, способ приготовления еды, когда гость ресторана самостоятельно варит выбранные по вкусу ингредиенты в кипящем бульоне. Что касается деликатесов острова, то уже совсем скоро все желающие смогут их отведать - фестиваль хайнаньской кухни стартует 28 июля.

В дни гастрономического сезона рестораны Хайкоу будут привлекать посетителей разнообразными конкурсами и акциями и купонами на скидку. Ожидается, что некоторые заведения будут также устраивать для своих гостей бесплатные дегустации фирменных блюд.

Согласно заявлению властей, "проведение Международного гастрономического сезона будет содействовать усилению открытости Хайнаня, строительству там пилотной зоны свободной торговли, а также скорейшему превращению острова в международный центр туризма и потребления".

Достижению этих целей активно содействуют в том числе Ассоциация гостиничного бизнеса и индустрии общественного питания Хайнани, а также Ассоциация индустрии общественного питания города Хайкоу, при поддержке которых пройдет гастрономический сезон. В церемонии его открытия участвовали работники около 100 крупнейших ресторанов города и острова.