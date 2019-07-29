В Приамурье продолжают открывать пункты сбора вещей пострадавшим от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Пункт приема вещей для пострадавших от паводка открылся в городе Тында Амурской области, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба администрации города.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

"В Тынде открыт пункт приема вещей для пострадавших от паводка амурчан. Сбор вещей первой необходимости организован в здании Управления молодежи и спорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первую очередь пострадавшим необходимы постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, теплая одежда, обувь. Также необходимо помочь собрать детей в школу. Принимаются хорошая одежда, школьные ранцы, канцелярские принадлежности. Все собранные вещи будут переданы в пострадавшие районы.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за паводков. Размер ущерба, по прогнозам, в результате ЧС превысил 500 млн рублей.