Азиатские пляжные игры 2020 года пройдут в курортном городе Санья

САНЬЯ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Шестые Азиатские пляжные игры состоятся в 2020 году в городе-курорте Санья, расположенном на юге китайской островной провинции Хайнань. Об этом говорится на официальном сайте организаторов соревнований.

Как сообщается, игры будут проходить с 28 ноября по 6 декабря. Атлеты продемонстрируют на них свое мастерство в таких видах спорта, как плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и других.

На сайте мероприятия подчеркивается, что "Санья уже зарекомендовал себя в качестве одного из наиболее привлекательных туристических направлений, город не зря именуют "Китайские Гавайи", ежегодно его посещают свыше 22 млн туристов".

Также отмечается, что климат, инфраструктура и пляжи Саньи идеально подходят для проведения спортивных соревнований. Так, например, развитая береговая линия - обилие отелей, гостиничных комплексов, тренировочных площадок и выходов к пляжам сделали ненужным строительство отдельной спортивной деревни. Атлеты, их тренеры, болельщики и другие участники Игр с удобством расположатся в туристической зоне Санья, что, несомненно, окажет положительное воздействие на развитие индустрии туризма курортного города.

Азиатские пляжные игры - спортивные соревнования, проводимые один раз в два года среди атлетов азиатских стран. Традиционно в рамках Игр проводятся соревнования по водным видам спорта (плавание, парусный спорт, водное поло), пляжным вариантам некоторых видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, самбо, бодибилдинг, гандбол), а также смешанным видам, представляющим собой комбинацию из состязаний на суше и воде.

Впервые Азиатские пляжные игры состоялись в 2008 году на Бали в Индонезии. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году Игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).