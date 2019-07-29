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Приставы закрыли опасные аттракционы в парке сочинского поселка Лазаревское

Руководству парка нужно устранить выявленные нарушения

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Судебные приставы опечатали в центральном парке поселка Лазаревское в Сочи пять детских аттракционов, не соответствующих нормам безопасности. Об этом в понедельник журналистам рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Краснодарскому краю.

"Сегодня судебные приставы опечатали пять аттракционов, не соответствующих мерам безопасности. Исполнительные производства о запрете деятельности некоторых установок, расположенных в центральном парке поселка Лазаревское находятся на исполнении в районном отделе судебных приставов, ими и будет контролироваться данный запрет", - говорится в сообщении.

Руководству парка необходимо устранить выявленные нарушения. "До устранения нарушений требований безопасности объявлен запрет на осуществление эксплуатации аттракционов. Данное производство находится на особом контроле у руководства районного отдела судебных приставов, сохранность печатей на входе будет проверяться ежедневно", - уточнили в пресс-службе ведомства.

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