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Мусорный полигон под Саратовом возобновил работу после возгорания

Тление мусора началось 21 июля, его удалось ликвидировать только 26 июля

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Полигон в Энгельсском районе Саратовской области возобновил захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил ТАСС директор регионального оператора по обращению с мусором - филиала "Управления отходами" Михаил Андреев.

Завоз мусора на полигон приостановили 21 июня после возгорания. Тление удалось ликвидировать лишь 26 июля.

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"На полигоне Энгельсского района возобновлено захоронение ТКО. Работа экотехнопарка восстановлена в полном объеме. Проведенные проверки безопасности и сопутствующие мероприятия показали готовность объекта к функционированию в штатном режиме", - сказал Андреев.

Он добавил, что, несмотря на нештатную ситуацию, вывоз отходов осуществлялся в соответствии с графиком. В настоящее время специалисты полигона проводят плановое захоронение ТКО, ранее накапливавшихся на специальных площадках.

21 июля, предположительно, после поджога началось тление и задымление мусорного полигона на площади порядка 100 кв. м. Позже Росприроднадзор зафиксировал превышение в девять раз предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе в населенных пунктах рядом с полигоном.

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