Корабль береговой охраны Италии ожидает разрешения на высадку 131 спасенного мигранта

РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Корабль службы береговой охраны Италии Gregoretti стоит перед портом Аугуста (о. Сицилия) в ожидании разрешения на высадку 131 мигранта. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

В тексте сообщается о серии операций по спасению мигрантов в Сицилийском проливе 25 июля, в которых была задействована береговая служба Ливии. Часть людей была спасена в зоне ответственности Мальты, власти которой обратились за помощью к Италии. В итоге 141 спасенный был пересажен на итальянский Gregoretti. Затем шесть из них из-за проблем со здоровьем были доставлены на остров Лампедузу. В ночь на понедельник с борта была снята еще одна семья - беременная женщина с мужем и двумя малолетними детьми.

Итальянские власти указали Gregoretti направляться в военный порт Аугуста, однако разрешение на высадку мигрантов пока не дано. Рим ожидает от руководства Евросоюза и глав европейских стран решения о немедленном распределении мигрантов, и это - главное условие для осуществления высадки. Таким образом, мигранты остаются на борту корабля, им оказывается вся необходимая помощь, указывается в заявлении.

Пришедшее к власти в июне прошлого года правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегальных мигрантов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило их высадку с кораблей европейских миссий, включая итальянские, добиваясь доставки в другие порты Европы.