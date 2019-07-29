МЧС разработает требования пожарной безопасности к палаточным лагерям до 1 сентября

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. МЧС России к 1 сентября подготовит требования пожарной безопасности к детским палаточным лагерям в части их размещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Действующие правила пожарной безопасности сейчас не позволяют Государственному пожарному надзору составлять протоколы в отношении палаточных лагерей, так как нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа отсутствуют.

"До 1 сентября МЧС России разработает и внесет изменения в нормативные документы по пожарной безопасности в части установления требований по обеспечению противопожарного режима и требований пожарной безопасности к проектированию и размещению детских лагерей палаточного типа", - сказал представитель МЧС. Он добавил, что эта работа уже началась.

Дополнительные проверки

МЧС проводит дополнительные профилактические осмотры детских оздоровительных лагерей в большинстве регионов России.

Всего надзорными органами министерства взято на учет порядка 45 тыс. детских оздоровительных лагерей. По информации Минпросвещения, в период летней оздоровительной кампании 2019 года планировалась работа 1,39 тыс. лагерей палаточного типа. "Профилактические осмотры не имеют статуса проверки, но вносят свой вклад в общий уровень пожарной безопасности. В ходе таких осмотров в палаточных лагерях запланированы тренировки с персоналом, в ходе которых будет установлена готовность должностных лиц к действиям в случае пожара", - рассказали в МЧС.

Инспекторы в первую очередь при обследовании обращают внимание на место, где размещен палаточный лагерь, (нахождение его в радиусе выезда пожарных подразделений), состояние территории, расстояние до линий электропередачи.

"В самом лагере проверяется наличие первичных средств пожаротушения, источников наружного водоснабжения, путей эвакуации, устойчивой телефонной связи. Устанавливают наличие в палатках дымовых автономных пожарных извещателей, исправных электрических фонарей. Проверяется отсутствие электронагревательных приборов и электросетей в принципе, в том числе для освещения. Отдельное внимание уделяется знанию персоналом правил пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара", - отметили в МЧС.

В министерстве пояснили, что результаты такого осмотра могут стать основанием для проведения внеплановой проверки. "Среди основных нарушений, которые создают угрозу для жизни и здоровья детей, специалисты отмечают наличие электроприборов или электропроводки внутри палаток, число палаток в одной палаточной группе и расстояние между ними", - заключили в МЧС.