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МИД РФ предупредил россиян о возможных беспорядках во Франции 3 августа

На этот день в Париже запланирована очередная манифестация "желтых жилетов"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило о возможных беспорядках в Париже 3 августа в связи с проведением очередной акции протеста "желтых жилетов". Соответствующее предупреждение распространил в понедельник Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"3 августа в Париже в 9:00 (10:00 мск) на Елисейских полях манифестация движения "желтые жилеты". Повышенные меры безопасности, перекрытие дорог, возможны уличные беспорядки", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Акции протеста начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тысячи участников. С начала января 2019 года акции проходят по выходным.

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Франция
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