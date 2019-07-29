Фонд "Посети Кавказ" создаст сеть туристических маршрутов на Северном Кавказе

ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Фонд "Посети Кавказ" планирует до конца 2019 года создать единую сеть туристических маршрутов по всему Северному Кавказу. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор Фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов.

"До конца этого года мы создадим и паспортизируем 20 внутрирегиональных и пять межрегиональных маршрутов. Мы восстанавливаем туристские маршруты советского союза, где-то будем стараться повторить, а где-то из-за новой инфраструктуры они будут идти по новым участкам. Задача - сделать туристскую карту по аналогу с картой метро", - сказал он.

По его словам, также Фонд в рамках стратегии развития туризма в СКФО планирует открыть в каждом регионе туристские информационные центры, созданные по принципу "единого окна".

"Центры планируется открыть на всех основных курортах и в наиболее посещаемых городах округа. Также прорабатываем организацию аренды транспорта с "Автовазом", чтоб туристы, например, могли взять автомобиль в аэропорту Минеральные Воды и оставить в аэропорту Грозного", - добавил Аристов.

Фонд "Посети Кавказ" был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступает организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ", организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в продвижении туристического потенциала.