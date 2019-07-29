Госдума обсудит с Минприроды пересмотр приказа о борьбе регионов с лесными пожарами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Нормативный документ Министерства природных ресурсов и экологии, который сегодня позволяет властям субъектов РФ отказаться от тушения некоторых лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе, должен быть пересмотрен, Госдума будет ставить этот вопрос перед министерством. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, в 2015 году был подписан приказ Минприроды о мерах по борьбе с лесными пожарами, согласно которому при отсутствии угрозы населенным пунктам, объектам экономики и в том случае, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, органы исполнительной власти региона могут принять решение о приостановке тушения. "Нужно говорить о том, чтобы подходы к оценке этого ущерба все-таки пересматривались, потому что речь идет не только об ущербе экономическом, ущербе природным ресурсам, экономике. Нам нужно учитывать в том числе и вред, наносимый людям, особенно детям", - отметил депутат.

"Нужно пересмотреть ключевой документ - приказ Минприроды, в соответствии с которым какой-то пожар можно не тушить, - продолжил Николаев. - Этот вопрос мы будем поднимать осенью, потому что надо пересматривать эти документы, это полностью в полномочиях министерства". Глава комитета при этом заметил, что в экстренных случаях федеральным властям следует активнее пользоваться правом перенимать у регионов полномочия по ликвидации пожаров.

Со своей стороны зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин предложил создать федеральную программу для борьбы с лесными пожарами. "Необходимо срочно разрабатывать федеральную целевую программу, авторами которой должны стать Министерство природы и Рослесхоз. Также необходимо выделение дополнительных финансовых средств", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, лесопожарные формирования тушат возгорания в регионах РФ на общей площади более 89 тыс. га. На пожарах в регионах работают свыше 3 тыс. человек, задействовано более 400 единиц техники. Режим ЧС из-за пожаров в лесах введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в районах Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 44 регионах страны.