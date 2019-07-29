Во Франции подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме

В своем иске она указывает на "ошибочное бездействие [властей], которое подвергло опасности [здоровье] других людей, а также неоказание помощи" тем, кто оказался в зоне риска. Помимо простых обитателей прилегающих кварталов, плохо были проинформированы и те, кто трудился на разборе завалов, указывают представители организации. "За три месяца мы набрали достаточно доказательств инертности властей, чтобы принять решение о подаче иска", - заявил председатель Robin des bois Джаки Бонмэн.

Газета отмечает, что данная ассоциация первой опубликовала информацию об опасных последствиях пожара в соборе Парижской Богоматери, где 15 апреля около 400 тонн свинцовых пластин, покрывавших его крышу, расплавились, а мелкие частицы от них разлетелись на кварталы вокруг. Региональные ассоциации здравоохранения, а также мэрия Парижа и столичная префектура заверяют, что с самого начала принимались все необходимые меры, а информация давалась с максимальной прозрачностью.

Беспокойство за рабочих

В ассоциации указывают на то, что еще несколько недель назад рабочие, находившиеся на пожарище, не носили дыхательные маски, а муниципальные служащие в округе подметают улицы вообще без какой-либо защиты. Лишь в четверг префект столичного региона Иль-да-Франс Мишель Кадо распорядился приостановить работы на объекте и провести медобследование для всех занятых на нем.

При этом, как напоминает издание, непосредственно вокруг Нотр-Дама на закрытой для публики территории концентрация свинца достигает 500 тыс. микрограммов на квадратный метр, в то время как, например, возле фонтана Сен-Мишель продолжают гулять туристы, хотя и там концентрация весьма высока - 20 тыс. мкг на квадратный метр. Хотя власти говорили о "неопасных для здоровья концентрациях" свинца в 5 тыс. мкг на квадратный метр в отдельных районах, именно из-за таких показателей во время каникул на неопределенный срок были закрыты для посещения две школы в VI округе Парижа.

"Обнаруженные концентрации просто огромны. Это сравнимо с тем, что можно увидеть на очистных сооружениях заводов по переработке батарей и аккумуляторов или бытовой техники", - приводит газета слова главы исследовательской группы Французского национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm) Анни Тьебо-Мони.

Загрязнение окружающей среды

Хотя государственная ассоциация Airparif, отвечающая за мониторинг чистоты воздуха в столичном регионе, и не отметила наличия частиц свинца в воздухе после пожара, в Robin des bois указывают на то, что единственная ее станция, способная, помимо прочего, измерять еще и концентрацию свинца, расположена в XVIII округе на севере Парижа, в то время как в день пожара дул восточный ветер. Тем не менее, мониторинговая служба сообщила о "крайне нетипичных" показателях в коммуне Лимэ (департамент Ивлин) примерно в 40 км к западу от Парижа - 0,108 мкг на кубический метр против 0,003 в XVIII округе. Организация отметила, что при таких условиях загрязнение может наблюдаться во всей зоне так называемого шлейфа от пожара, однако не опубликовала данные о замерах на местах.

Еще один пункт, вызывающий обеспокоенность истцов - это загрязнение реки Сена, посреди которой находится остров Сите и непосредственно собор. В частности, Бонмэн указывает на то, что загрязненную воду могли использовать для очистки городских улиц, а также напоминает, что установка для очистки сточных вод в коммуне Ашер, обрабатывавшая 60% всех стоков, простаивает после пожара с начала июля, и это уже имело заметные последствия в виде тысяч погибших рыб, обнаруженных в водах реки. "Я не удивлюсь, если через несколько месяцев мы обнаружим следы пожара Нотр-Дама в гребешках из бухты Сены", - подчеркнул он.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.