В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Саратове изъяли шестилетнюю дочку у матери, которая содержит в доме большое количество животных, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона в понедельник.

"По факту публикации на место выехали сотрудники ПДН, увидели условия, которые были неподходящими для ребенка, шестилетнюю девочку изъяли из семьи", - сказала собеседница агентства.

В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов. Все животные элитных пород. С женщиной также проживает ребенок. На фотографиях, которые сделаны волонтерами, видно, что в доме не убрано, на полу и в кроватях лежит мусор, в доме находится много грязных клеток, в которых сидят животные.

По данным полиции, девочку воспитывает только мама. Ранее семья стояла на учете по той же причине - антисанитарные условия в доме. Но в мае 2019 года ее сняли с учета, так как "женщина привела жилище в порядок и создала условия для ребенка".

В настоящее время полиция проводит проверку в связи с содержанием ребенка в антисанитарных условиях, девочка находится в детском реабилитационном центре.