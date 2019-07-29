В ОНФ сообщили о разнице стоимости захоронения мусора на полигонах Башкирии в десять раз

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Цены на прием твердых коммунальных отходов (ТКО) на мусорные полигоны Башкирии отличаются до десяти раз. Как правило, это связано с участием в процессе посредников, сообщил ТАСС в понедельник координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в республике Мурад Шафиков.

"Мы анализировали тарифы полигонов на захоронение отходов, получилось, что стоимость отличается в десять раз. Казалось бы, полигон, бульдозер, сторож, два-три работника, а тариф отличается в десятки раз. Максимальная планка - порядка 3 тыс. рублей за тонну захоронения, минимальная - 289 рублей", - рассказал он.

По словам Шафикова, операторы полигонов включают в тариф все свои косвенные расходы, некоторые из них арендуют технику у аффилированных структур, перекладывая эти траты на регоператоров по обращению с ТКО.

По данным Министерства экологии и природопользования Башкирии, в регионе 49 мусорных полигонов. Вывозом твердых коммунальных отходов в республике занимаются четыре региональных оператора. Тариф на услугу составляет 70 рублей для одного человека. Жители сел, откуда мусор ранее не вывозился, платят вдвое меньше.

Реформа системы обращения с отходами началась в России в 2017 году. В соответствии с ней регионы должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления, выбрать единых региональных операторов, которые возьмут на себя все этапы работы с отходами - от вывоза мусора до устранения нелегальных свалок. Срок начала реформы, принципиально меняющей существующий механизм обращения с ТКО в стране, продлили до 1 января 2019 года.