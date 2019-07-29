Пензенские регоператоры ввели льготу на вывоз ТКО для многодетных семей

ПЕНЗА, 29 июля. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ввели льготу на оплату вывоза мусора для многодетных семей, проживающих в индивидуальных домах. Об этом сообщила журналистам в понедельник начальник управления организации соцподдержки населения Минтруда Пензенской области Марина Кириллова.

"Правительство Пензенской области достигло соглашения с региональными операторами о предоставлении льгот [на оплату вывоза ТКО] многодетным семьям, проживающим в индивидуальных домах. Сейчас оплата за вывоз ТКО из индивидуальных домах осуществляется в зависимости от числа проживающих людей - по 76 рублей с человека. Льгота состоит в том, что многодетная семья освобождается от оплаты вывоза ТКО на третьего и последующего детей", - сказала она.

По данным министерства, в регионе льготой смогут воспользоваться 5600 многодетных семей. Кириллова отметила, что принцип назначения льготы носит заявительный характер. "Многодетная семья для получения льготы должна обратиться по адресу нахождения регионального оператора с тремя документами - паспортом, свидетельствами о рождении на всех детей и свидетельством о регистрации по месту проживания", - добавила начальник управления Минтруда Пензенской области.

Территория Пензенской области разделена на четыре зоны, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора.