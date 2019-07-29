МИД РФ предупредил о трудностях работы аэропортов на Сицилии из-за активности вулкана Этна

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило о возможных трудностях в работе аэропортов на Сицилии из-за повышенной активности вулкана Этна. Соответствующее предупреждение распространил в понедельник Ситуационно-кризисный центр внешнеполитического ведомства.

"На острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен "желтый" уровень опасности, - отмечается в сообщении на странице центра в Twitter. - Возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов".