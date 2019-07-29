Guardian: иностранные студенты испытывают трудности с оформлением виз в Великобританию

ТАСС, 29 июля. Иностранные студенты, которые хотят учиться в Великобритании, испытывают сложности с подачей заявлений на получение или продление визы. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

По ее сведениям, проблема связана с тем, что система, обслуживанием которой занимается французская компания Sopra Steria, не справляется с большим потоком заявлений. "Несмотря на конструктивное взаимодействие между министерством иностранных дел, визовыми центрами и университетами, нынешний объем и качество услуг, предлагаемых Sopra Steria остается неудовлетворительным", - приводит издание слова генерального директора организации Universities UK Алистэра Джарвиса.

Отмечается, что раньше студенты могли использовать для предоставления необходимой информации почтовые отделения, но с марта Sopra Steria установила порядок, согласно которому заявления можно подать только в шести центрах компании. У подающих на визу есть возможность ускорить подачу заявления, однако стоимость подобной услуги доходит до £200 ($244).

В Universities UK опасаются, что в сентябре ситуация может выйти из-под контроля, так как ожидается, что услугами Sopra Steria воспользуются более 40 тыс. студентов. "Студенты и университеты не должны платить больше из-за неисправной системы. Мы призываем Sopra Steria разрешить эти вопросы до сентября, когда ожидается наплыв учащихся", - резюмировал Джарвис.

По данным портала Studying-in-UK, в 2017-2018 годы в университетах Соединенного Королевства учились более 458 тыс. студентов. Больше всего учащихся приехало из Китая, Индии, США и Малайзии.