СМИ: во Франции расследуют "дело" о громком кваканье лягушек

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы города Аррас (департамент Па-де-Кале) расследуют "дело" о громком кваканье лягушек в саду одного из частных домов. Об этом сообщила местная газета La voix du Nord.

Хозяин сада рассказал изданию, как в конце июня к нему в гости пожаловали двое полицейских и сообщили о жалобе одного из соседей на громкие звуки, издаваемые земноводными. По словам мужчины, две лягушки, поселившиеся в мае в его пруду, с наступлением брачного периода действительно стали довольно громко "распевать свои ночные песни", чем вызвали негодование соседей.

"Это правда, их было хорошо слышно, но сегодня они уже не шумят, - сказал он. - Я думал, что после брачного периода никто на них не будет жаловаться". Однако "дело" не было закрыто, и в минувшую пятницу к хозяину пруда вновь наведались полицейские, да еще в сопровождении заместителя мэра города. Они попросили мужчину запирать на ночь лягушек в гараже.

"Это абсурд - попробуйте поймать лягушку в пруду. И потом, они являются охраняемыми видами. Мы не собираемся прогонять их", - приводит газета слова хозяина сада. По его мнению, все эти жалобы и начатое расследование являются "данью моде". Он напомнил, что житель французского департамента Уаз был приговорен к штрафу в €500 за то, что его петух Коко слишком громко кукарекал по утрам. Такого же штрафа сейчас ожидает и хозяин петуха Мориса с острова Олерон.

Как ранее сообщала газета Le Figaro, иски на "беспокоящее поведение" животных становятся тенденцией. Чтобы ее переломить и сохранить сельский образ жизни, мэр французской коммуны Гайак (департамент Жиронда), в которой проживают 400 человек, предложил включить сельские звуки в Список национального наследия страны, а затем внести их и в список ЮНЕСКО. Автор инициативы уже собрал подписи глав близлежащих городов, провел консультации с местным сенатором и другими политиками, высказавшими ему поддержку.