Более 40 команд Москвы и области вышли в финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 40 команд Москвы и Московской области вышли в финал всероссийского ИТ-конкурса "Цифровой прорыв", который пройдет 27-29 сентября в Казани. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"С 27 по 28 июля в Москве прошел региональный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов АНО "Россия - страна возможностей". Участие в нем приняли 525 специалиста в области программирования, дизайна и управления проектами. По итогам хакатона победили 44 команды, которые отправятся на финал конкурса [27-29 сентября] в Казань", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в полуфинале встретились 119 команд из Москвы и Московской области. Участники работали над решениями в шести номинациях: "Государственное управление", "Здравоохранение", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика", "Образование и наука" и "Промышленные решения".

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. Главной целью проекта является поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России. На него было подано свыше 66,4 тыс. заявок из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к нему были допущены более 37,5 тыс. зарегистрированных участников.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов - соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создали прототипы цифровых продуктов. Финал конкурса состоится в Казани 27-29 сентября.

Победители соревнования смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре АНО "Россия - страна возможностей".

АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.