Зарплаты работников "Почты России" в Северной Осетии увеличатся на 20% с ноября 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. Заработная плата сотрудников почтовой связи Северной Осетии с 1 ноября 2020 года вырастет на 20%, сообщил директор Северо-Осетинского филиала "Почты России" Олег Калоев главе республики Вячеславу Битарову. О этом говорится на сайте главы и правительства республики.

"В рамках масштабного проекта "Почты России" зарплата сотрудников почтовой связи Северной Осетии с 1 ноября 2020 года поднимется на 20%. Изменения коснутся работников основного производства - почтальонов, операторов, заместителей начальников, начальников почтовых отделений", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе филиала, повышение коснется более чем 950 сотрудников отделений почтовой связи республики. В первом полугодии этого года средняя заработная плата работников составляла 15 тыс. рублей.

Кроме того, Калоев сообщил о предстоящем ремонте 19 отделений почтовой связи, в том числе в поселках Тарское, Южное и пяти отделениях в городе Моздок.

Вячеслав Битаров отметил улучшение показателей работы североосетинской почтовой связи - республиканский филиал занимает второе место по России в рейтинге выполнения ключевых показателей эффективности деятельности по итогам первого полугодия 2019 года.