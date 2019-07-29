Курские власти попросили Медведева помочь решить проблему с буферными зонам заповедников

ТАСС, 29 июля. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева помочь решить проблему с регистрацией прав собственности на жилые дома, построенные до постановки охранной зоны заповедника имени В. В. Алехина на кадастровый учет.

Конфликт между жителями деревни в Курском районе региона и представителями биосферного заповедника возник в 2018 году, после создания трехкилометровой охранной зоны вокруг заповедника. После этого Росреестр стал отказывать в регистрации права собственности на частные дома, построенные в границах буферной зоны. Заложниками ситуации оказались владельцы свыше тысячи земельных участков, купленных под индивидуальное жилищное строительство.

"Мы ждем выход постановления правительства РФ, которое позволит утвердить положение об этих буферных зонах, и работаем с Минсельхозом, чтоб мы были первым заповедником, который в соответствии с этим положением пройдет регистрацию. Совсем недавно у нас был председатель правительства РФ, я попросил Дмитрия Анатольевича дать соответствующее поручение Минсельхозу, которое он дал. Мы сейчас рассчитываем, что в ускоренном порядке будет принято это постановление правительства, и мы оперативно зарегистрируем буферную зону", - сказал Старовойт ТАСС.

По его словам, власти Курской области помогают собственникам земельных участков решать вопрос в судебном порядке. В суд подано уже более 70 исков жителей области к администрации заповедника. "Мы на прямом контакте с волонтерами, адвокатами, которые бесплатно сопровождают эти дела. Я выезжал и информировал жителей Кукуевки и прилегающих населенных пунктов, попавших в эту зону, до конца августа планируется у меня еще одна встреча, я надеюсь, что проинформирую земляков, что постановление принято", - добавил Старовойт.

Как сообщалось ранее, администрация решает сложившуюся ситуацию через суд, ожидая получения экспертизы с заключением, что жилые дома не наносят ущерб буферной зоне. Власти обращались в Минприроды и Рослесхоз, чтобы на правовых основаниях добиться изменения границ охранной зоны заповедника, поскольку аналогичные проблемы имеются и в других регионах.

Государственный биосферный заповедник имени профессора В. В. Алехина, образованный на территории Курской области в 1935 году, с 1979 года входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, которая призвана сохранить для будущих поколений типичные природные экосистемы.