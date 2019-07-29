Число участников проекта по профориентации школьников в Чувашии выросло втрое

ЧЕБОКСАРЫ, 29 июля. /ТАСС/. Более 9 тыс. учащихся в Чувашии примут участие в проекте по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" в 2019 году, это в три раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации республики.

"Чувашия стала одним из 36 регионов, победивших в конкурсном отборе на проведение практических мероприятий проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее" на 2019 год", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в проекте примут участие более 9 тыс. школьников республики.

В частности, около 5 тыс. школьников пройдут три этапа тестирования, почти 2,5 тыс. школьников примут участие в практических мероприятиях разного уровня.

В администрации региона отметили, что главной целью участия в проекте видят формирование у школьников представления о профессии или компетенции, поскольку в рамках проекта деятельность участников прямо соответствует той практике, которая существует в той или иной сфере работы, без развлекательного и игрового форматов. "В прошлом году в проекте приняли участие 3 тыс. школьников, к 2025 году к участию в проекте будут привлечены все школы республики", - добавили в пресс-службе.

Федеральный проект "Билет в будущее" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с участниками всероссийского форума "Наставник" в феврале 2018 года. В этом году в конкурсном отборе на участие в проекте приняли участие 56 регионов.