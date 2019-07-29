Производитель имплантатов Allergan отзывает в России ряд своих изделий

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Производитель имплантатов Allergan объявил об отзыве ряда изделий на территории РФ в связи с риском развития у владельцев анапластической крупноклеточной лимфомы. Об этом сообщается в понедельник на сайте Росздравнадзора.

"29 июля 2019 года Росздравнадзором была получена информация от уполномоченного представителя производителя медицинских изделий ООО "Аллерган СНГ САРЛ" о добровольном отзыве производителем некоторых вариантов исполнения указанных медицинских изделий на территории Российской Федерации в связи с обновленными глобальными данными по безопасности, касающимися несчастных случаев развития анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с имплантатами молочной железы (BIA-ALCL)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили об организации рабочей группы с привлечением специалистов Минздрава для изучения вопроса возникновения анапластической крупноклеточной лимфомы из-за медицинских изделий, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в том числе и других производителей.