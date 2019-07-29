В "Кванториуме" Владимира начали обучать педагогов центров "Точка роста" из шести регионов

ВЛАДИМИР, 29 июля. /ТАСС/. Образовательные сессии для сельских учителей из шести регионов, которым с сентября предстоит работать в центрах "Точки роста" - мини-версиях детских технопарков, впервые открылись во Владимире. В течение месяца педагоги единственного в регионе "Кванториума" будут обучать своих коллег работе по современным методикам, что предусмотрено национальным проектом "Образование", передает корреспондент ТАСС.

Четыре образовательные сессии для педагогов центров "Точка роста" пройдут с 29 июля по 23 августа 2019 года. "Точки роста" - это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые за счет нацпроекта "Образование" создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских школ по всей стране для того, чтобы дать детям из глубинки возможность научиться работать с современными технологиями и проявить себя наряду с городскими сверстниками.

"Точки роста" - это те же технопарки, но они на местах - методики применяются те же, оборудование немного попроще. Мы понимаем, что усовершенствовать инфраструктуру легче, чем подготовить кадры, самое сложное - провести революцию в головах, ведь если педагог не подготовлен, можно все что угодно закупить в школу, но оно будет стоять. Поэтому наша задача - подготовить кадры на местах, и они будут "точками роста", - рассказала ТАСС проректор Владимирского института развития образования, курирующая "Кванториум", Виктория Полякова.

Обучение для каждого потока педагогов, которым с 20 сентября этого года предстоит работать с новым оборудованием - шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами, длится в течение пяти дней. В плотном графике за это время они должны выслушать трехчасовую лекцию по каждому из семи направлений "Кванториума", чтобы в итоге самостоятельно разработать проект урока, соответствующий духу технопарка. Всего за месяц планируется обучить более 250 человек из Владимирской, Московской, Нижегородской, Костромской, Ивановской и Ленинградской областей.

VR-шлем и выкройки

В кабинете виртуальной реальности директор технопарка Валентин Пономарев загружает приложение для дополненной реальности, вокруг него столпились заинтересованные происходящим учителя. Многие из них только на обучении впервые увидели шлемы виртуальной реальности, но уже через полтора месяца им самим придется использовать их в каждодневной работе и придумывать проекты вместе с детьми. Также каждый центр будет оборудован наборами конструкторов, интерактивными досками и ноутбуками.

"Это новое для нас направление, в школу уже начали завозить оборудование - красивенькие красные креслица. Дети вовсю интересуются, что же там будет: шлемы виртуальной реальности, робототехника. Я преподаю у девочек, думаю, что с новыми возможностями, например, можно будет построить выкройки в 3D-принтере. Моя ученица делала проект дизайна комнаты для девочки-подростка - с возможностями виртуальной реальности, например, можно будет посмотреть проект более детально", - рассказала ТАСС преподаватель технологии из Вадской средней общеобразовательной школы (Нижегородская область) Татьяна Краева.

В соседнем кабинете для других участников сессии прошло обучение по промышленному дизайну, однако некоторые учителя не могут поверить, что скоро в их школах диалог с учениками будет вестись через интернет. В мастерской технологии Вохомской школы (Костромская область) этого вида связи ждут на протяжении нескольких лет, но пока такой технической возможности нет. В соседнем кабинете группе педагогов показали, как настраивать 3D-принтер.

На занятии по направлению "Аэро", где обучение связано с использованием квадрокоптеров, педагогов больше всего интересовали правила техники безопасности и условия материальной ответственности - что делать, если дорогой прибор улетит в неизвестном направлении. Ведь учительской зарплаты на ремонт и покупку дорогостоящего оборудования не хватит. Как рассказал преподаватель "Кванториума" Роман Лысков, за 2,5 года работы технопарка такой инцидент случился с квадрокоптером лишь однажды из-за поломки аккумулятора, остальные полеты проходили благополучно.

Как отметили после тренингов преподаватели "Кванториума", учителя испытывают страх перед пока неизвестными для них технологиями, однако стараются преодолеть его и с энтузиазмом осваивают новые направления в своей работе.

"Точки роста" появятся везде

Как рассказала журналистам директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, в 2019 году в регионе откроется 21 "Точка роста", которую смогут посетить свыше 4 тыс. детей. В следующем году планируется оборудовать еще 42 центра, в том числе в небольших городах, а еще через год - 21. Всего до 2024 года в области должно появиться 126 "Точек роста", причем все за счет федерального бюджета, стоимость каждого - до 2 млн рублей.

"Для нас это очень важно, потому что малые города сегодня, к сожалению, тоже не имеют современной инфраструктуры не только в учреждениях допобразования, но и в школах", - сказала она.

Пока в регионе "Кванториум" работает только во Владимире, его воспитанники уже занимают ведущие места на престижных всероссийских и международных технических соревнованиях. Открытие еще двух технопарков - в ближайшей перспективе, также за счет нацпроекта уже в этом году будет закуплен один из трех мобильных технопарков. Доступ к техническим возможностям, по мнению руководителей областного образования, позволит открыть новые таланты и расширить список достижений владимирских "кванторианцев". Сегодня почти половина школ региона, 150 из 347, находятся на селе, однако обучается в них примерно 15% от всех учащихся, около 22 тыс. детей.

"Но это не значит, что сельским детям не надо того, что получает сегодня ребенок из города. Все должны иметь возможность получить современное образование - такое, которое потом с ними пойдет в будущее и даст им возможность развиваться, найти свою нишу в жизни, свою профессию. И подготовка допрофессиональная тоже укладывается в смысловые задачи, которые ставятся перед этими новыми структурами", - отметила Беляева.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.