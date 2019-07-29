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Главы Верховных судов РФ и Венесуэлы обсудили тему взаимных стажировок судебных работников

Стороны также подтвердили готовность продолжать работу для расширения сотрудничества между высшими судебными органами стран, отметил председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено

ТАСС, 29 июля. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и его венесуэльский коллега Майкель Морено обсудили на встрече в Москве подготовку двустороннего меморандума о взаимопонимании в сфере юстиции.

"Мы с господином Лебедевым обменялись касающимися сферы юстиции идеями, которые могут быть включены в готовящийся к подписанию меморандум о взаимопонимании, в особенности это касается учебных обменов между работниками судебных органов", - написал Морено в понедельник в Twitter.

Он также отметил, что на состоявшейся встрече стороны "подтвердили готовность продолжать работу для расширения и укрепления сотрудничества" между высшими судебными органами России и Венесуэлы.

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