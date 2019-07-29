Главы Верховных судов РФ и Венесуэлы обсудили тему взаимных стажировок судебных работников

ТАСС, 29 июля. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и его венесуэльский коллега Майкель Морено обсудили на встрече в Москве подготовку двустороннего меморандума о взаимопонимании в сфере юстиции.

"Мы с господином Лебедевым обменялись касающимися сферы юстиции идеями, которые могут быть включены в готовящийся к подписанию меморандум о взаимопонимании, в особенности это касается учебных обменов между работниками судебных органов", - написал Морено в понедельник в Twitter.

Он также отметил, что на состоявшейся встрече стороны "подтвердили готовность продолжать работу для расширения и укрепления сотрудничества" между высшими судебными органами России и Венесуэлы.